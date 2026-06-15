محاولة لاعتلاء سفينة حاويات بإطلاق نار قبالة سواحل اليمن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الاثنين، تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة حاويات لإطلاق نار من زورق صغير في محاولة لاعتلائها، قبالة السواحل اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان، إن الحادث وقع على بعد 14 ميلاً بحرياً جنوب الساحل اليمني، حيث اقترب زورق صغير من سفينة الحاويات وأطلق النار باتجاهها في محاولة للصعود على متنها.

وأضافت أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في الحادث، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية المهاجمين أو الأضرار المحتملة.

وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت تحذيرات للسفن المارة في المنطقة، داعية إياها إلى توخي الحذر الشديد والإبلاغ فوراً عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.

ويأتي الحادث في ظل التوترات الأمنية المتواصلة في الممرات البحرية القريبة من اليمن، والتي تعد من أهم طرق الملاحة والتجارة الدولية.