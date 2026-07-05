محادثات عسكرية لبنانية - إسرائيلية تمهيداً للانسحاب من قريتين في الجنوب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت "هيئة البث الإسرائيلية"، مساء الأحد، بأن ضباطاً إسرائيليين ولبنانيين يتواصلون بوساطة أميركية لتحديد مفهوم "المنطقة الخالية من حزب الله" قبل بدء الانسحاب التجريبي من قريتين جنوبي لبنان.

وأضافت الهيئة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يناقش مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من "المنطقتين التجريبيتين" جنوبي لبنان وينتظر جهوزية الجيش اللبناني لاستلامهما.

وكانت الهيئة قد أفادت في وقت سابق، بأن نتنياهو يعقد مشاورات أمنية مصغرة مع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية، يتركز جانب أساسي منها على الملف اللبناني، في ظل بحث إمكان الانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان.

وذكرت "القناة 13" العبرية، أن المشاورات تتناول مسألة الانسحاب من بعض المواقع، فيما أوضحت هيئة البث أن إسرائيل لم تنسحب حتى الآن من منطقتي "المرحلة التجريبية".

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب تنتظر تأكيداً من الجيش اللبناني ومن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بأن الجيش أصبح جاهزاً للدخول إلى المناطق التي تم اختيارها للمرحلة التجريبية وتولي السيطرة عليها.

وأضاف المصدر أن إسرائيل تترقب تطورات ثلاثة ملفات بالتوازي، هي لبنان وقطاع غزة وإيران.

وبحسب التقرير، يسعى نتنياهو إلى التأثير في الاتفاق الجاري بلورته مع إيران، من بين وسائل أخرى، عبر لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيراً إلى أن موعد الزيارة لم يُحدد بعد، إلا أنها قد تتم في أواخر شهر تموز/ يوليو الجاري.