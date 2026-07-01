محادثات الدوحة.. اتفاق مبدئي على الإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران

شفق نيوز- الدوحة

كشفت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن ثلاثة مليارات دولار لإيران، في إطار المحادثات الفنية غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن المصادر قولها، إن طهران ربطت أي تقدم في المفاوضات الفنية بالحصول على المليارات الثلاثة، مبينة في الوقت ذاته أن المباحثات تشهد مناقشات موازية بشأن آلية جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وفق خطة طرحتها سلطنة عُمان.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن لقاءً جمع نائب وزير الخارجية الإيراني مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت مصادر مطلعة أفادت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بانطلاق محادثات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة مشتركة من قطر وباكستان، لافتة إلى أن الجلسات الفنية تُعقد عبر القنوات الدبلوماسية المغلقة، تضطلع فيها الدوحة وإسلام آباد بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر ومتابعة تنفيذ التفاهمات، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".