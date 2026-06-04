مجموعة "حنظلة" للتسلل الإلكتروني تتبنى اغتيال مسؤول رفيع في الموساد الإسرائيلي (فيديو)

شفق نيوز- ترجمة خاصة

ادعت مجموعة "حنظلة" للتسلل الإلكتروني، يوم الخميس، مسؤوليتها عن تصفية مسؤول رفيع في جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته الشخصية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المجموعة بيانا، رفقته بمقطع فيديو، زعمت فيه أن المستهدف هو أحد كبار مديري "وحدة الاختراق الجديدة" في الموساد، والمعني بإدارة بالملف الإيراني. ووفقا للبيان، فإن الانفجار وقع صباح اليوم على الطريق السريع رقم 20 في إسرائيل.

وقالت المجموعة إن العملية جاءت بعد "أشهر من الرصد الاستخباراتي والمراقبة المستمرة"، مشككة في قدرة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على حماية مسؤوليها، وملمحة إلى أن السلطات الإسرائيلية قد تحاول التكتم على الحادثة أو إنكارها.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي لتأكيد أو نفي هذه الأنباء، كما لم يتسنّ لوسائل الإعلام المستقلة التحقق من صحة التسجيل المرئي أو المزاعم الواردة في بيان المجموعة بشكل فوري.