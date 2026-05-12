مجموعة "حنظلة" توجه رسالة لعشرات آلاف الإسرائيليين: لن تحميكم الملاجئ

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت مجموعة "حنظلة" الإلكترونية، يوم الثلاثاء، عن توجيه رسالة تحذيرية إلى عشرات الآلاف من الإسرائيليين بهجمات صاروخية قريبة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن عشرات الآلاف من الإسرائيليين تلقوا رسالة تحذيرية مباشرة عبر تطبيق "واتساب"، تضمنت: "يا سكان الأراضي المحتلة، هذا هو الإنذار الأخير؛ قريباً ستتحول السماء فوقكم إلى جحيم ملتهب، وسينهال عليكم وابل من صواريخ المقاومة".

وجاء في الرسالة أيضاً: "لن ينقذكم أي ملجأ، ولن يكون أي منزل أو شارع أو مدينة في مأمن من الانتقام".

كما أكدت مجموعة "حنظلة" أن هذا العمل يدل على "اختراق المقاومة للمعلومات والأنظمة الإلكترونية في عمق الأراضي المحتلة".

وقد أكدت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك صحيفة "إسرائيل هيوم"، انتشار إرسال هذه الرسالة على نطاق واسع إلى المستخدمين الإسرائيليين.