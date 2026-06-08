مجموعة "حنظلة" تعلن استهداف أنظمة رادار إسرائيلية

شفق نيوز- متابعة

أعلنت مجموعة "حنظلة" السيبرانية الموالية لإيران، يوم الاثنين، تنفيذ عملية إلكترونية قالت إنها استهدفت أنظمة الرادار التابعة لإسرائيل، متحدثة عن حدوث "خلل واسع" في تلك الأنظمة.

وقالت المجموعة في بيان نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، إن الهجوم يمثل "بداية النهاية"، واصفة العملية بأنها مقدمة لما عدّته "أكثر الهجمات السيبرانية تدميراً ضد البنى التحتية العسكرية والحيوية للعدو".

وأضافت أن الهجمات لن تقتصر على إسرائيل، مهددة باستهداف أي جهات أو دول تتعاون معها، بحسب تعبيرها، مؤكدة عدم وجود شبكة خارج نطاق الوصول.

كما توعدت المجموعة بمواصلة عملياتها الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أهدافها قد تشمل بنى تحتية اقتصادية وأمنية.

ولم تصدر حتى الآن أي جهة إسرائيلية رسمية تأكيداً أو تعليقاً بشأن صحة المزاعم المتعلقة بتعطل أنظمة الرادار أو حجم الأضرار المحتملة الناجمة عن الهجوم المعلن.