مجموعة السبع تؤكد ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز

شفق نيوز- باريس

أكدت دول "مجموعة السبع"، يوم الثلاثاء، وجود "ضرورة ملحة" لإعادة فتح مضيق هرمز، مجددة التزامها بالحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.

وقال وزراء مالية المجموعة، في بيان مشترك، خلال اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس، إن "استقرار أسواق الطاقة يمثل أولوية للاقتصاد العالمي، ومن الضروري إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه".

وأضاف البيان أن "الاختلالات الكبيرة والمستمرة في الحسابات الجارية العالمية قد تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية"، داعياً إلى تعزيز التنسيق الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، وتُعد من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم.

ويأتي البيان في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توتراً متصاعداً على خلفية الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، إذ أعلنت طهران خلال الأسابيع الماضية فرض ترتيبات بحرية جديدة في المضيق، فيما تحدثت الولايات المتحدة عن تنفيذ إجراءات بحرية وتحويل مسارات سفن تجارية، الأمر الذي أثار مخاوف دولية من اضطراب إمدادات النفط وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.