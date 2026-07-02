مجلس الأمن يدين الهجمات الأميركية الإيرانية ويدعو لضبط النفس

مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك

شفق نيوز- نيويورك

أدان مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، الهجمات الأميركية الإيرانية المتبادلة، حاثاً كل الأطراف بالشرق الأوسط لممارسة ضبط النفس.

وأكد المجلس في جلسته بشأن الشرق الأوسط، أن الهجمات الإيرانية استهدفت المرافق الخدمية بالشرق الأوسط، مشدداً على أهمية بذل الجهود لاستعادة تدفق النفط بشكل آمن واستمرار التنسيق والحوار البناء لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الطارئة بطلب بحريني لمناقشة تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وجاء الاجتماع في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بالتطورات الأمنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وما يرتبط بها من تداعيات محتملة على السلم والأمن الدوليين.

وأتاح الاجتماع لأعضاء مجلس الأمن تبادل المواقف بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران، في وقت يواصل فيه المجلس متابعة الملفات الإقليمية المدرجة على جدول أعماله خلال شهر تموز/ يوليو الجاري.