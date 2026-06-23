مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على قرار بوقف الحرب على ‏إيران

شفق نيوز- واشنطن

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، مساء اليوم الثلاثاء، على قرار ‏بوقف الحرب على إيران.‏

وذكرت وسائل إعلام، أن مجلس الشيوخ مرر مشروع قرار يدعو ‏الرئيس دونالد ترمب، إلى وقف العمليات ضد إيران ما لم يحصل ‏على موافقة الكونغرس.‏

وكان مجلس النواب الأميركي قد أفشل بفارق ضئيل في ‏الأصوات، في ‏‎15‎‏ أيار/ مايو ‏‎2026‎‏ قراراً تقدم به ‏الديمقراطيون يهدف إلى منع استمرار العمليات العسكرية ضد ‏إيران من دون تفويض صريح من الكونغرس، والذي يعتبر ‏التصويت الثالث خلال عام واحد، في مجلس النواب على قضايا ‏تتعلق بسلطات الحرب ضد إيران.‏