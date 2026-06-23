مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على قرار بوقف الحرب على إيران
شفق نيوز- واشنطن
صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، مساء اليوم الثلاثاء، على قرار بوقف الحرب على إيران.
وذكرت وسائل إعلام، أن مجلس الشيوخ مرر مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترمب، إلى وقف العمليات ضد إيران ما لم يحصل على موافقة الكونغرس.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أفشل بفارق ضئيل في الأصوات، في 15 أيار/ مايو 2026 قراراً تقدم به الديمقراطيون يهدف إلى منع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران من دون تفويض صريح من الكونغرس، والذي يعتبر التصويت الثالث خلال عام واحد، في مجلس النواب على قضايا تتعلق بسلطات الحرب ضد إيران.