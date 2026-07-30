مجلس السلام في غزة يؤكد التقدم بمفاوضات نزع السلاح من حماس

شفق نيوز- غزة

أكد مجلس السلام في غزة، اليوم الخميس، أن المفاوضات مع حركة حماس بشأن تسليم السلاح تتقدم بشكل جيد، مبيناً أنه لن يكون للحركة أي دور إداري في القطاع.

وأوضح مجلس السلام في تصريحات صحفية، أن "خطة نزع السلاح تتضمن تدمير الأنفاق ومخازن الأسلحة"، مشيراً إلى أن "المفاوضات مستمرة لتنفيذ الاتفاق وتفكيك جميع أسلحة حماس الثقيلة والخفيفة".

وقبل أيام، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت) على المخطط الذي يسمح بدخول "مجلس السلام" والقوات الدولية متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.

وبموجب الخطة المدعومة من "مجلس السلام"، سيُسمح لسكان من غزة بالانتقال إلى المنطقة قادمين من مناطق خاضعة لسيطرة حماس، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني.

ويشير مراقبون إلى أن المشروع يواجه تأخيرات بسبب استمرار رفض حماس نزع سلاحها، إلى جانب إحجام إسرائيل عن الموافقة على عدد من العناصر الأساسية في الخطة.