مجلس التعاون الخليجي: لدينا أدلّة بانطلاق الهجمات الأخيرة من العراق

شفق نيوز- الرياض

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، يوم الجمعة، امتلاك المجلس أدلة وإحداثيات وصور تؤكد أن "الهجمات الأخيرة" على دول الخليج مصدرها العراق.

وفي جانب آخر، أعرب البديوي في تصريحات صحفية، عن رفض دول المجلس فرض رسوم على المرور في مضيق هرمز.

وشدد، على أن "سلطنة عمان لا توافق على مثل هذه الرسوم".

وعلّق على التقارير حول تلقي إيران 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، بموجب مذكرة التفاهم الأخيرة مع أميركا، مؤكداً: "لا علم لنا بمبلغ الـ300 مليار دولار المطروح لإعادة إعمار إيران".

وأضاف: "لم يطرح علينا الأمر لا رسميا ولا بشكل غير رسمي، ولم نبحثه مع واشنطن"، حيث أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مؤخرا جولة خليجية.

وأوضح البديوي: "أريد أن أصدق تعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، لكننا نطالب برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها، ووضوحا بشأن مخزون اليورانيوم".