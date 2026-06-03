مجلس التعاون الخليجي: النظام الإيراني يصر على سياسة عدائية تقوّض أمن المنطقة

شفق نيوز- الرياض

أكد مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء، أن النظام الإيراني يصر على سياسة "عدائية" تقوّض أمن واستقرار المنطقة.

وذكر ‏المجلس في بيان، أن "العدوان المتواصل على البحرين والكويت سياسة إيرانية عدائية مرفوضة"، معرباً عن إدانته واستنكاره "العدوان" الإيراني المتواصل على البحرين والكويت.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أدانت الكويت، الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة فجر اليوم، مؤكدة أن الهجوم على مطار الكويت الدولي أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار مادية طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن تكرار هذه الهجمات يمثل نهجاً عدوانياً مرفوضاً، مشددة على أن الكويت لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها والتعامل مع أي تهديد يستهدف أراضيها أو منشآتها المدنية.

من جانبها، أعربت قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت أعياناً مدنية في الكويت والبحرين، بما في ذلك مطار الكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادة البلدين وخرقاً لمبادئ القانون الدولي.

وجددت الخارجية القطرية، في بيان لها، تضامن الدوحة الكامل مع الكويت والبحرين ودعمها للإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما وسيادتهما، مؤكدة رفض استهداف المنشآت المدنية والدعوة إلى خفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والتداعيات الأمنية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، عقب تعرض مبنى الركاب لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ قالت إنه نجم عن "العدوان الإيراني".