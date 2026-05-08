مجلة أميركية: ترمب متردد في استئناف حرب إيران ويريد التهدئة

شفق نيوز- واشنطن

أفادت مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية، يوم الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متردد في استئناف الأعمال العسكرية ويريد التهدئة قبيل زيارته للصين، بحسب ما نقلته عن مستشارين له.

وأضافت المجلة، نقلاً عن المستشارين لترمب، أن "الرئيس مقتنع بأنه قادر على تسويق أي اتفاق مع إيران باعتباره انتصاره".

كما نقلت عن البيت الأبيض، أن "ترمب يمتلك أوراق قوة ويبقي على كل الخيارات لضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً".

وقال مسؤولون أميركيون، إن "حصار الموانئ بدأ يضغط على اقتصاد إيران ونتوقع أن تضطر طهران للتفاوض"، وفقاً للمجلة.

هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد هدد الجمعة، إيران بشن ضربات أكثر شدة إذا لم توقع "بسرعة" على اتفاق يجري التفاوض بشأنه، فيما سعى لاحقاً إلى التقليل من خطورة الاشتباكات الأخيرة قرب مضيق هرمز، قائلاً إن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً.

من جهته، ، أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، أنّ الولايات المتحدة، بانتظار تلقي رد إيران على مقترحاتها لإنهاء الحرب، معرباً عن أمله في أن يشكل ذلك بداية لعملية مفاوضات جادة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأميركية، لإنهاء الحرب، "وعندما نتوصل إلى نتيجة نهائية سنعلنها بالتأكيد".