مجدداً.. إيران تصعّد هجماتها على منشآت الطاقة في الكويت

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، يوم الأحد، تعرض إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه لهجوم إيراني للمرة الثانية خلال يومين، ما أدى إلى اندلاع حريق وتأثر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن محطة الكهرباء وتحلية المياه تعرضت لهجوم جديد أسفر عن حريق وأضرار أثرت في عدد كبير من وحدات إنتاج الطاقة، في وقت أعلنت فيه إيران استمرار هجماتها على محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.

وهذه المرة الثانية، خلال يومين، التي تستهدف فيها طهران محطات الطاقة والمياه في الكويت، إذ أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، أمس السبت، تعرض إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه لهجوم إيراني.

وكانت مصادر إيرانية كشفت أمس السبت، أن طهران بدأت تنفيذ "خطة" لاستهداف البنية التحتية الإقليمية للطاقة، وقالت وفقاً لحساب إيراني على منصة تليغرام يطلق عليه "ميدل إيست سبكتاتور"، إن جميع محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه في الكويت أصبحت ضمن "بنك الأهداف" الإيراني إذا استمرت الهجمات الأميركية.

وفي تطور آخر، أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن ضربات أميركية استهدفت محطة طاقة نووية قيد الإنشاء في منطقة دارخوفين داخل الأراضي الإيرانية.