مجدداً.. الملاحة في هرمز تتباطأ إلى أدنى مستوى منذ أسابيع

شفق نيوز- متابعة

أظهرت بيانات شحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض، أمس الأحد، إلى أدنى مستوى منذ عدة أسابيع، في ظل تجدد الضربات المتبادلة من ‌الولايات المتحدة وإيران والهجمات على السفن في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر أن ست سفن عبرت المضيق أمس الأحد، وهو أقل عدد في أي يوم منذ خمسة أسابيع، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت البيانات إلى أن ⁠الناقلات التي عبرت المضيق شملت ناقلة النفط الخام الضخمة هيومانيتي المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني، وناقلة أخرى هي كابيتان أندرياس التي تحمل حوالي 500 ألف برميل من المنتجات النفطية الكويتية، في حين دخلت ثلاث ناقلات فارغة الخليج لتحميل النفط. وأوقفت معظم الناقلات تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند عبور المضيق.

ولم تظهر أي ناقلات للغاز الطبيعي المسال دخلت المضيق خلال مطلع الأسبوع في بيانات تتبع السفن.

وأظهرت ‌بيانات ⁠كبلر أن ناقلة واحدة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) غادرت المضيق بين 10 و12 تموز/ يوليو وتتجه السفينة إلى ميناء داهيج في الهند.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، بوقت سابق من اليوم، تنفيذ موجة أخرى من الضربات ضد إيران، ⁠حيث استهدفت مواقع متعددة بذخائر دقيقة التوجيه.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأحد إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، على ⁠الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعد أن سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت للقصف.

وقال الحرس الثوري ⁠الإيراني اليوم الاثنين إن قواته البحرية أوقفت سفينتين في مضيق هرمز ليلة أمس بسبب عن طريق تعطيل أنظمتهما.