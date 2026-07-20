مجدداً.. الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع أميركية في البحرين والكويت

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، استهداف مواقع أميركية في البحرين والكويت.

وذكر الحرس في بيان أن بحرية الحرس نفذت ضربات قوية ضد مواقع أميركية بهجوم متزامن ضمن الموجة 22 من عملية "النصر 2".

وأضاف أن الهجوم استهدف "مباني تخزين وإصلاح الطائرات بدون طيار التابعة للوحدات الأميركية المتمركزة في مطار (الصخير) في البحرين، ما أدى إلى تدميرها.

وأوضح الحرس أن الهجوم الثاني استهدف "مباني تجهيز الزوارق من طراز TF59 في ميناء سلمان في البحرين، ما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار جسيمة بالزوارق".

وأشار إلى "إشعال النيران في مباني الإقامة والدعم والتجهيز الخاصة بالقوات البحرية الخاصة في قاعدة (عريفجان) في الكويت، وتدميرها بالكامل".

بالمقابل، أعلن ‏الجيش الكويتي، قيام دفاعاته بالتصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية، تزامناً مع إطلاق صافرات الإنذار في البلاد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إطلاق صفارات الإنذار في البلاد عقب هجوم إيراني، فيما دعت المواطنين والمقيمين إلى "الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".

وصباح اليوم الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت قال إنها تابعة للقوات الأميركية في الكويت والبحرين والأردن، وذلك عقب الضربات الأميركية التي استهدفت إيران فجر اليوم.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أعلنت في وقت مبكر من اليوم الاثنين، انتهاء الليلة التاسعة على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بقدراتها البحرية والصاروخية.