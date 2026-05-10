مجتبى خامنئي يأمر بمواصلة مواجهة "الأعداء" بقوة وحزم

شفق نيوز- طهران

وجه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الأحد قوات بلاده بمختلف صنوفها، بمواصلة مواجهة ما أسماهم بـ"الأعداء" بقوة وحزم.

جاء ذلك، خلال تقديم قائد مقر خاتم الأنبياء، تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية، خلال المرحلة الحالية، إلى المرشد.

وبحسب ما أورده التلفزيون الإيراني، فإن قائد مقر خاتم الأنبياء أكد خلال لقاء المرشد تمتع القوات الإيرانية بجاهزية عالية، وأن أي خطأ أو اعتداء سيواجه بحزم وبسرعة.

ووفق التلفزيون الإيراني، فإن قائد مقر خاتم الأنبياء أكد للمرشد وجود خطط للتصدي لـ"الأعمال العدائية من الأميركيين والصهاينة"، وفق قوله.

وبناء على ما تقدم، أصدر المرشد الإيراني، توجيهات جديدة لقائد مقر خاتم الأنبياء تتضمن "مواصلة مواجهة الأعداء بقوة وحزم"، وفق التلفزيون الإيراني.