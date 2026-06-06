متوسط أسعار تذاكر المنتخبات العربية في المونديال
شفق نيوز- متابعة
تشير بيانات منصةTicketData المتخصصة في تتبع أسعار التذاكر المعاد بيعها، إلى تفاوت كبير في أسعار تذاكر مباريات المنتخبات العربية، المشاركة في كأس العالم 2026.
ويأتي متوسط أسعار تذاكر المنتخبات العربية في المونديال كالتالي:
المغرب: 774 دولار
الأردن: 456 دولار
تونس: 408 دولارات
الجزائر: 395 دولار
السعودية: 383 دولار
العراق: 366 دولار
قطر: 358 دولار
مصر: 321 دولار
أما المنتخبات الأعلى في أسعار تذاكر مبارياتها، فهي كالتالي:
المكسيك: 1,810 دولار
البرتغال: 1,454 دولار
البرازيل: 1,396 دولار
كولومبيا: 1,298 دولار
اسكتلندا: 958 دولار
يُذكر أن هذه الأسعار خاصة بإعادة البيع (Resale Market)، وليست الرسمية من الفيفا، كما أنها تتغير يوميًا حسب العرض والطلب.
وتشهد مباريات المنتخبات الكبيرة، أو التي تقام في مدن مثل ميامي ومكسيكو سيتي، أعلى الأسعار.
وسيلعب المغرب مع البرازيل في الدور الأول من كأس العالم، كما يصطدم الأردن بالأرجنتين، وهو ما ينطبق أيضًا على الجزائر.