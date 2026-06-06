شفق نيوز- متابعة

تشير بيانات منصةTicketData المتخصصة في تتبع أسعار التذاكر المعاد بيعها، إلى تفاوت كبير في أسعار تذاكر مباريات المنتخبات العربية، المشاركة في كأس العالم 2026.

ويأتي متوسط أسعار تذاكر المنتخبات العربية في المونديال كالتالي:

المغرب: 774 دولار

الأردن: 456 دولار

تونس: 408 دولارات

الجزائر: 395 دولار

السعودية: 383 دولار

العراق: 366 دولار

قطر: 358 دولار

مصر: 321 دولار

أما المنتخبات الأعلى في أسعار تذاكر مبارياتها، فهي كالتالي:

المكسيك: 1,810 دولار

البرتغال: 1,454 دولار

البرازيل: 1,396 دولار

كولومبيا: 1,298 دولار

اسكتلندا: 958 دولار

يُذكر أن هذه الأسعار خاصة بإعادة البيع (Resale Market)، وليست الرسمية من الفيفا، كما أنها تتغير يوميًا حسب العرض والطلب.

وتشهد مباريات المنتخبات الكبيرة، أو التي تقام في مدن مثل ميامي ومكسيكو سيتي، أعلى الأسعار.

وسيلعب المغرب مع البرازيل في الدور الأول من كأس العالم، كما يصطدم الأردن بالأرجنتين، وهو ما ينطبق أيضًا على الجزائر.