مبعوث ترمب: تقدم إيجابي في مفاوضات السلام داخل ليبيا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، يوم السبت، أن ليبيا تشهد تقدماً إيجابياً في مسار المفاوضات بين مختلف الأطراف، مع خطوات ملموسة باتجاه توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.

وقال بولس، في تصريح له، إن ليبيا تتجه نحو خطوات ملموسة في مسار توحيد مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وأضاف أن هناك تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى حل ليبي-ليبي، معرباً عن الأمل في توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في التوقيت الذي يراه الليبيون مناسباً، وبأسرع وقت ممكن.

وتشهد ليبيا انقساماً سياسياً مزمناً يعصف بالبلاد منذ عام 2022، حيث تتنازع على "السلطة والشرعية" حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً في طرابلس (غرباً) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار الوطني في بنغالي (شرقاً) برئاسة أسامة حماد والمصحوبة بدعم مجلس النواب وقوات خليفة حفتر.

وتواجه البلاد حالة من الانسداد السياسي الهيكلي نتيجة الخلافات المستمرة حول صياغة قوانين انتخابية موحدة وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تشرف على الاستحقاق الوطني المؤجل."