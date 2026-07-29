"أمبري": هجوم بالمسيّرات على ناقلتين في ميناء دمياط المصري

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قالت شركة "أمبري للأمن البحري"، مساء الأربعاء، إن ناقلة غاز طبيعي مسال يونانية ترفع علم برمودا، تعرضت لهجوم بمسيرة واحدة على الأقل في ميناء دمياط المصري.

وذكرت الشركة في بيان أن التقارير تفيد بأن حريقاً اندلع في ناقلة النفط اليونانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "أمبري" بأن طائرة مسيّرة ضربت ناقلة تخزين غاز مملوكة لشركة أميركية في ميناء دمياط.

وأوضحت أن الناقلة التي تخزن الغاز الطبيعي المسال وهي مملوكة ومُشغّلة من قبل شركة أميركية وترفع علم جزر مارشال، تعرضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل أثناء وجودها في ميناء دمياط.

وفي بيان منفصل، أفادت شركة "إنشكيب" لخدمات الموانئ بأن ناقلتَي غاز اشتعلت فيهما النيران في الميناء، مشيرة إلى أنهما نُقلتا إلى خارج منطقة الميناء.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين أن ناقلات تخزين غاز في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، في حين لم تتضح بعد تفاصيل الأضرار أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وفي السياق، أعلنت وزارة البترول المصرية نشوب حريق على سفينتين للتغويز وتخزين الغاز في ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط.

وقالت وزارة البترول في بيان إنه "تم التعامل مع الموقف على الفور وفقاً لخطط الطوارئ"، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

ودعا البيان وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من البيانات الرسمية.