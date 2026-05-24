مشاورات إيرانية-عُمانية في مسقط لبحث المفاوضات مع أميركا و"مبادئ ملاحة هرمز"

بحث وفد دبلوماسي وقانوني إيراني برئاسة نائب وزير الخارجية غريب آبادي، يوم الأحد، مع مسؤولين بسلطنة عمان، المفاوضات الإيرانية الأميركية الجارية عبر الوساطة الباكستانية، و"مجموعة من المبادئ" التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية العمانية، بأن وزيرها بدر البوسعيدي، تلقى رسالة شفوية من نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال استقبال الأول لغريب آبادي، الذي يزور السلطنة حالياً.

وتأتي الرسالة، وفق البيان، "في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات".

وتطرقت الرسالة، بحسب البيان، إلى "المحادثات الإيرانية الأميركية الجارية عبر الوساطة الباكستانية والجهود المبذولة لإنجاحها، كما تناولت الرسالة حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة".

وبحسب المصدر ذاته، فإنه "بعد اللقاء تم عقد اجتماع موسع للوفدين العماني والإيراني لبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي"، دون تفاصيل عن تلك المبادئ.

وتبادل الوفدان "وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد"، بحسب المصدر ذاته.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن "المفاوضات مع إيران تجري بشكل منظم وبناء"، مشيراً إلى أن "الحصار على إيران سيظل نافذاً وسارياً حتى التوصل إلى اتفاق وتوقيعه".

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي، إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقارباً"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت في بيان للجيش، عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/ فبراير الماضي، حرباً على إيران، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 نيسان/أبريل الماضي.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضدها.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 نيسان/أبريل الماضي حصاراً على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.