ما الذي أقنع ترمب بتوجيه ضربة جديدة لإيران؟

شفق نيوز- متابعة

سلط سقوط مروحية أميركية من طراز "AH -64 أباتشي" قرب مضيق هرمز، الضوء على واحدة من أكثر المروحيات الهجومية تطورا في العالم، والتي أدى سقوطها لدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوجيه ضربات لإيران.

وبحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لم يكن مقتنعا في البداية بضرورة توجيه ضربة عسكرية لإيران بعد حادثة سقوط المروحية الأميركية قرب مضيق هرمز، وكان يقلل من أهمية الحادثة، مؤكداً أن الطيارين بخير وأن الأمر "ليس مشكلة كبيرة".

لكن الصحيفة ذكرت أن موقف ترامب تغيّر عقب إحاطة عسكرية تلقاها من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، تضمنت معلومات محدثة حول الطائرة المسيّرة الإيرانية من طراز "شاهد" التي قيل إنها أصابت المروحية الأميركية. وبعد هذه الإحاطة وافق ترمب على تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية.

وتزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة شن ضربات وصفتها بأنها "محدودة ومتناسبة" استهدفت أنظمة رادار ودفاعات جوية ومراكز قيادة إيرانية، رداً على حادثة المروحية التي وقعت قرب مضيق هرمز.

وأدت الضربات الأميركية إلى تصعيد جديد في التوتر، إذ ردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه قواعد ومواقع أميركية في المنطقة، من بينها منشآت في البحرين والكويت والأردن، وفق تقارير إعلامية وغربية متطابقة.

وبذلك، تشير رواية "وول ستريت جورنال" إلى أن الإحاطة العسكرية التي قدّمت لترامب بشأن ملابسات إسقاط المروحية كانت العامل الحاسم الذي دفعه للانتقال من التقليل من أهمية الحادثة إلى الموافقة على الرد العسكري ضد إيران.