مالي: 30 قتيلاً في هجومين شنهما تنظيم "القاعدة"

مسلحون تابعون لـ"جبهة تحرير أزواد" - 6 أيار 2026 (أ.ف.ب)

شفق نيوز- بامكو

أعلنت السلطات في جمهورية مالي، يوم الخميس، وقوع 30 قتيلاً إثر هجومين شنهما تنظيم "القاعدة" وسط البلاد الواقعة في غرب أفريقيا.

وجاءت هذه الهجمات يعد يوم من إعلان الجيش المالي، أن عملياته العسكرية نجحت في فتح محاور طرقية مؤدية إلى العاصمة بامكو، فيما تستمر العمليات لفتح الطريق الوطنية رقم "1" التي تربط بامكو بالحدود مع موريتانيا والسنغال.

والطريق رقم "1" هو محور له أهمية اقتصادية كبيرة، وتسيطر عليه مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وكان مقاتلون من "جبهة تحرير ماسينا"، أحد فروع "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، الموالية لتنظيم "القاعدة"، قد أضرموا النار، أمس الأربعاء، في 6 شاحنات مغربية محملة بالبضائع كانت في طريقها إلى بامكو.

كما أكدت مصادر أخرى أن نحو 20 شاحنة مغربية وموريتانية وسنغالية تعرضت لاعتداءات على هذه الطريق الوطنية.

وتواجه مالي وضعاً أمنياً حرجاً، وتعيش حالة من عدم اليقين والتوتر بعد هجمات منسّقة غير مسبوقة شنتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، و"جبهة تحرير أزواد" الانفصالية، على مواقع استراتيجية للمجلس العسكري الحاكم.