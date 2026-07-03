ماكرون يعلن عودة "شارل ديغول" إلى فرنسا

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول (أ ف ب)

شفق نيوز- باريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وكتب ماكرون تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه بالنظر إلى "التطور الإيجابي" الذي يمثّله التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة، التحقت حاملة الطائرات "بميناء تمركزها في تولون".

وأضاف أن "وسائلنا المخصصة لإزالة الألغام ومواكبتها تظل منتشرة وجاهزة للتدخل مع شركائنا" في المنطقة.

La France a déployé au Moyen-Orient des moyens de déminage, avec notamment deux chasseurs de mines. Accompagnés de deux frégates et d’un avion de patrouille maritime, ces moyens sont prêts à contribuer, avec nos partenaires, à la pleine reprise de la navigation et à garantir la… pic.twitter.com/4RyZCwx3h6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 3, 2026

وكانت وزارة الجيوش الفرنسية قد أعلنت، في 6 أيار/ مايو، أن حاملة الطائرات "شارل ديغول"، أيقونة البحرية الفرنسية وعلى متنها نحو عشرين طائرة رافال مع فرقاطات مرافقة، اجتازت قناة السويس في اتجاه خليج عدن.

ووصلت حاملة الطائرات في منتصف أيار/ مايو الماضي إلى منطقة الخليج، حيث وضعت في جاهزية لمهمة "محايدة" محتملة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، كما أشارت حينذاك وزيرة الدولة لشؤون القوات المسلحة أليس روفو.

وأتى ذلك بعد اندلاع الحرب في المنطقة بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

ووقعت طهران وواشنطن في 17 حزيران/ يونيو مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، تمهد لمفاوضات هدفها التوصل الى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.