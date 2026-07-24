ماكرون يطلب مساعدة أوروبية للسيطرة على حرائق فرنسا

شفق نيوز- باريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، أن بلاده طلبت تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في إخماد حريق غابات كبير قرب الساحل الأطلسي.

وقال ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس"، إن فرنسا ستتلقى تعزيزات جوية تشمل طائرتين من طراز "كانادير" من كرواتيا، وطائرتين من طراز "إير تراكتور" من البرتغال، إضافة إلى مروحيتين من طراز "بلاك هوك" من جمهورية التشيك وسلوفاكيا.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤولون فرنسيون إن السلطات أجلت أكثر من 10 آلاف شخص خلال الليل في جنوب غربي البلاد، بعدما اجتاح حريق غابات واسع وسريع الانتشار ما لا يقل عن ستة آلاف فدان من الأراضي غرب مدينة بوردو.