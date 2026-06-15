ماكرون يطالب بفتح مضيق هرمز بدون رسوم عبور

شفق نيوز- باريس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، أن مجموعة السبع ستبذل قصارى جهدها لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة إعادة هذا الممر الاستراتيجي بدون رسوم عبور.

وأضاف أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا من بين الدول المستعدة للمشاركة في مهمة بمضيق هرمز، مؤكداً في تدوينة على منصة “إكس”، أن الإمكانات "متوفرة وجاهزة".

كما أكد في مقابلة أجريت معه على هامش قمة مجموعة السبع إن من الممكن نشر حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في مضيق هرمز "في غضون يومين أو ثلاثة أيام" بعد التوقيع الحضوري للاتفاق الأميركي الإيراني لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون لمحطة تي إف 1 "شكلنا مع البريطانيين مهمة" للمساعدة على إعادة فتح مضيق هرمز و"يمكن نشر شارل ديغول مع كل ما يحيط به ويبقى في المنطقة، في غضون يومين أو ثلاثة أيام بعد تثبيت" الاتفاق.

وكانت باريس ولندن قد اقترحتا، إلى جانب دول أخرى، مهمة دولية لإزالة الألغام وتأمين هذا الممر الاستراتيجي، على أن تبدأ العمل بعد إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر أن يكون هذا الخيار مطروحا على طاولة قمة “مجموعة السبع” التي تُفتتح اليوم الاثنين في فرنسا.