ماكرون يصل دمشق بزيارة رسمية ويؤكد دعم فرنسا لسوريا "الموحدة وذات السيادة"

شفق نيوز- دمشق

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في مطار دمشق الدولي.

وبالتزامن مع وصوله إلى دمشق، نشر ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس" وتابعته وكالة شفق نيوز رسالة قال فيها: "أتيت لأؤكد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وتنعم بالسلام مع جيرانها، فلنفتح معاً صفحة جديدة من الاستقرار والسلام".

وتعد الزيارة مؤشراً على تطور في العلاقات بين دمشق وباريس، ومن المنتظر أن تتناول المباحثات ملفات العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وجهود دعم الاستقرار في سوريا.

وتشهد العلاقات السورية الفرنسية تحولاً لافتاً مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2008، بما يعكس انتقال العلاقة من سنوات القطيعة السياسية إلى مسار جديد يقوم على الحوار والانفتاح.

وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، قبل أن تصل إلى القطيعة الكاملة عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث دعمت فرنسا المعارضة السورية، وأغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، وفرضت عقوبات على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.