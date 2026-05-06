ماكرون لبزشكيان: اغتنم فرصة البعثة الدولية لإنهاء حصار هرمز

شفق نيوز- باريس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، إلى اغتنام "فرصة" البعثة الدولية لإنهاء الحصار في مضيق هرمز.

وقال ماكرون في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "أجريت اتصالا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وأعربتُ عن قلقي البالغ إزاء التصعيد المستمر، وأدنتُ الضربات غير المبررة التي استهدفت البنية التحتية المدنية الإماراتية وعدداً من السفن".

وأكد "يجب على جميع الأطراف رفع الحصار عن مضيق هرمز فوراً ودون شروط. يجب أن نعود بشكل دائم إلى نظام حرية الملاحة الكاملة الذي كان سائداً قبل النزاع".

وأوضح أن "بإمكان البعثة متعددة الجنسيات التي شكلتها فرنسا والمملكة المتحدة أن تُسهم في استعادة ثقة مالكي السفن وشركات التأمين. وستكون هذه البعثة، بحكم طبيعتها، مستقلة عن الأطراف المتحاربة. ويأتي تمركز حاملة الطائرات شارل ديغول مسبقاً في هذا السياق".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "الأحداث الأخيرة تُظهر بوضوح جدوى هذه البعثة. وقد دعوتُ الرئيس الإيراني لاغتنام هذه الفرصة، وأعتزم مناقشة هذا الأمر مع الرئيس ترمب".

ورأى ماكرون أن "عودة الهدوء إلى المضيق ستُسهم في دفع المفاوضات بشأن الملف النووي، وملف الصواريخ الباليستية، والوضع الإقليمي. وسيلعب الأوروبيون، الذين يتوقف عليهم رفع العقوبات، دورهم في هذه العملية".