ماكرون: قمة السبع تبحث بدائل لهرمز

شفق نيوز- باريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أن قمة مجموعة السبع تدعم الاتفاق الأميركي الإيراني، مشيراً إلى أن 20 دولة أكدت التزامها بالمبادرة الفرنسية البريطانية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في ختام "قمة السبع": "بحثنا في المجموعة التطورات في الشرق الأوسط، وقد عقدت في ظروف معقدة وشهدت اختلافات وتباينات في وجهات النظر".

وأضاف: "شددنا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وضرورة احترام سيادته، وعلى إيجاد طرق بديلة لمضيق هرمز لإخراج النفط والغاز من الشرق الأوسط".

وتابع ماكرون: "أننا ندعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. ونحن جاهزون للمساهمة في عملية إزالة الألغام".

وأشاد الرئيس الفرنسي بنجاح القمة التي عقدت في مدينة إيفيان الفرنسية، واصفاً إياها بأنها "لحظة وحدة ومناقشات مثمرة وتعاون حقيقي بين القادة الذين اجتمعوا هنا"، وذلك بعد أشهر من "التباينات".

وأوضح ماكرون، أن "قمة مجموعة السبع هي نجاح موضوعي لقد كانت لحظة وحدة ومناقشات مثمرة وتعاون حقيقي بين القادة الذين اجتمعوا هنا"، مؤكداً أنها "أتاحت لنا تنسيقاً وثيقاً للتعامل مع الأزمات، والعمل على مواجهة التحديات الكبرى في عصرنا".

ونشرت فرنسا بياناً مشتركاً أكد توافق القادة على الملفات الجيوسياسية الكبرى، مشيداً بالاتفاق الأميركي الإيراني بوصفه "فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي".

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاتفاق النووي المرتقب مع إيران بمثابة "جدار أمام السلاح النووي"، مشيراً إلى أن مضيق هرمز سيفتح فوراً، ومرجحاً أن إيران ستلتزم بمذكرة التفاهم و"إذا لم تفعل سنعود لقصفها".

كما جدد ترمب، الأربعاء، موقف بلاده الحاسم بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها واشنطن مع طهران مؤخراً لا تتضمن تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران/ يونيو الجاري.