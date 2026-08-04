ليبيا.. فرار جماعي من سجن تزامناً مع اشتباكات مسلحة (فيديو)

نزلاء لحظة فرارهم من سجن صرمان غربي ليبيا (من مقطع فيديو متداول)

شفق نيوز- طرابلس

أعلن جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، يوم الثلاثاء، فرار نزلاء بشكل جماعي من سجن صرمان تزامناً مع اندلاع اشتباكات مسلحة في مكان قريب داخل مدينتين ‌غربي العاصمة طرابلس.

ولم تكشف الشرطة عدد النزلاء الذين فروا من السجن، لكنها أوضحت أنها شكلت لجنة "لحصر النزلاء الفارين ⁠واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم".

وبحسب عضو أعيان وحكماء الزاوية، سالم بحر، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين، فيما لم تتضح بعد هوية المشاركين في أعمال العنف أو أسباب القتال.

وتعاني ليبيا من اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.