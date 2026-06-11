ليبيا.. تهديد بالقتل وانتزاع الكلى تطال أكثر من 300 شاب من إقليم كوردستان

شفق نيوز- طرابلس

أفاد موقع "دويتشه فيله" الألماني، نقلاً عن الصحفي الليبي المتابع لشؤون حقوق المهاجرين طارق لملوم، يوم الخميس، بتعرض أكثر من 300 شاب من إقليم كوردستان العراق لانتهاكات خطيرة داخل ليبيا، شملت الاختطاف والتعذيب وتهديدهم بانتزاع الكلى مقابل دفع فدية.

وذكر تقريرDW، وتابعته وكالة شفق نيوز، أن الضحايا يصلون عبر المطارات إلى ليبيا دون استفسار عن سبب قدومهم، حيث يستقبلهم مهربون مرتبطون بميليشيات محلية، ليتم نقلهم لاحقاً إلى قوارب متجهة إلى أوروبا، بينما يتعرض من لا يدفع الفدية لانتهاكات جسدية وتعذيب داخل مراكز الاحتجاز.

وبحسب التقرير الاستقصائي، الذي نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، فإن أكثر من 300 مهاجر كانوا في طريقهم إلى المملكة المتحدة خلال الصيف الماضي تعرضوا للاختطاف والتعذيب والتهديد بنزع أعضائهم قسراً.

وأضاف أن الشبان، وجميعهم من إقليم كوردستان العراق، اختطفوا في ليبيا من قبل ميليشيا طالبت عائلاتهم بفدية قدرها 5000 دولار عن كل شخص، مهددة باستخراج كلى المحتجزين في حال عدم الدفع السريع.

وأشار التقرير إلى أن محتجزين سابقين تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب، مؤكدين أنهم احتجزوا في ظروف شديدة الاكتظاظ، حيث كان نحو 180 شخصاً يتشاركون زنزانة واحدة، لافتاً إلى تسجيل وفاة رهينة واحدة على الأقل، مع عدم وضوح عدد من لا يزالون محتجزين.