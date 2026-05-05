لندن.. مكافحة الإرهاب تحقق في واقعة حرق متعمد داخل كنيس يهودي سابق

شفق نيوز- لندن

أفادت السلطات البريطانية، يوم الثلاثاء، بإن شرطة مكافحة الإرهاب تجري تحقيقات في واقعة حرق متعمد في كنيس يهودي سابق شرقي لندن، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات المماثلة على أهداف يهودية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن السلطات قولها في بيان، إن الشرطة استدعيت في وقت سابق من اليوم، على خلفية بلاغات عن حريق في مبنى الكنيس السابق.

وأضافت، أن أضرارا طفيفة لحقت بعدد من البوابات وقفل في واجهة المبنى، دون تسجيل إصابات.

وحذرت السفارة الأميركية في لندن المواطنين الأميركيين، المقيمين في المملكة المتحدة، بضرورة توخي الحذر في الأماكن العامة، والالتزام بالهدوء، ومراجعة خططهم الأمنية الشخصية.

جاء ذلك ،بعد أن أعلن مسؤولون حكوميون بريطانيون في وقت سابق رفع مستوى "التهديد الإرهابي" في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى.

ورفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي من "كبير" إلى "شديد"، الخميس الماضي، عقب هجوم طعن معاد للسامية، هذا الأسبوع، شمالي لندن.

ويشير مستوى التهديد إلى احتمال كبير لوقوع هجوم خلال الأشهر الستة المقبلة.