لندن: تأثيرات حرب إيران تمتد لكل العالم

شفق نيوز- لندن

أكدت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، أن تأثيرات حرب إيران تمتد لكل العالم.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية جوسلين وولار في تصريحات صحفية، إن إعادة فتح مضيق هرمز تتطلب خطة فعالة ومدروسة، كون إغلاقه يمثل أزمة عالمية.

وأضافت أن مضيق هرمز يجب إعادة فتحه بأسرع وقت.

وأشارت وولار، إلى أن بريطانيا لا تريد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، مشددة على ضرورة استمرار الدبلوماسية بين أميركا وإيران.

وجدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في وقت سابق من اليوم، موقف الولايات المتحدة الرافض لفرض رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز من قبل إيران، فيما أشار إلى تحقيق تقدم نسبي في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.