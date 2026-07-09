ألمانيا.. أكثر من 5 آلاف وفاة بسبب موجة الحر منذ بداية العام

شفق نيوز- برلين

ذكر معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، يوم الخميس، أن البلاد ‌سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام، ووقعت معظمها في أواخر حزيران/ يونيو عندما تجاوز ⁠المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير.

وأشار المعهد في تقريره الأسبوعي إلى أن نحو 4270 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً فأكثر، وتجاوز عدد ‌الوفيات ⁠بين النساء نظيره بين الرجال، ويعزى ذلك في الأساس إلى أن النساء يشكلن نسبة أكبر من ⁠فئة كبار السن.

وأبلغت السلطات الوطنية عن أكثر من 4700 وفاة زائدة على ⁠المعدلات الطبيعية خلال موجة الحر التي اجتاحت فرنسا وبلجيكا ⁠وإسبانيا وهولندا من 20 إلى 28 حزيران/ يونيو.