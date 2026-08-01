ألمانيا.. حرائق الغابات تخرج عن السيطرة

شفق نيوز- برلين

اندلع حريق في غابة بالقرب من فرويدنبرغ في منطقة بالاتينات العليا في بافاريا بجنوب ألمانيا، وتم نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق.

وقالت سلطة منطقة أمبرغ سولزباخ، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، إن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية.

وتسببت صعوبة التضاريس في تنفيذ جهود مكافحة الحرائق سيرا على الأقدام فقط، بينما كانت العواصف الرعدية تعيق العمليات.

وحثت هيئة التفتيش على الحرائق المحلية الناس على تجنب المنطقة، فيما تم تحذير السكان من الحرائق والدخان.

ونصحت السلطات السكان بإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وإيقاف تشغيل أنظمة تكييف الهواء والتهوية ومراقبة الإذاعة المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.