ألمانيا تبدأ محاكمة متهمين بالتجسس على يهود واستهداف شخصيات بارزة لصالح إيران

شفق نيوز- برلين

بدأت محكمة ألمانية، يوم الجمعة، محاكمة رجلين بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد شخصيات عامة بارزة مؤيدة لإسرائيل، والتجسس على يهود لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

ويواجه المواطن الدنماركي "علي س." لائحة اتهام تشمل التجسس ومحاولة القتل والحرق العمد والتخريب، في حين يتهم شريكه الأفغاني المفترض "تواب م." بمحاولة قتل، بحسب "فرانس برس".

ويقول ممثلو الادعاء إن "علي س." تجسس على رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، عضو البرلمان السابق عن حزب الخضر فولكر بيك، في إطار مخطط لاغتياله.

وهو متهم أيضاً بالتجسس على رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، بالإضافة الى يهوديين يمتلكان متجري بقالة في برلين بهدف إضرام النار بشكل متعمد في المتجرين.

وأضاف الادعاء أن "علي س." تلقى في أوائل عام 2025 أوامر من فيلق القدس، فرع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

وتم سجن الرجلين احتياطياً في ألمانيا بعد اعتقالهما العام الماضي في الدنمارك وتسليمهما لاحقاً.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة في هامبورغ، مارايكي فرانتزن، إن فولكر بيك حضر الجلسة الافتتاحية للمحاكمة مصحوباً بحماية من الشرطة.

وذكرت فرانتزن أن المتهمين مارسا حقهما في التزام الصمت بعد قراءة لائحة الاتهام.

وبعد الإعلان عن الاتهامات في أيار/ مايو، كان بيك قد طالب برلين بطرد السفير الإيراني والمسؤولين القنصليين.

وقال إن "الحياة اليهودية والالتزام بالدولة اليهودية والديمقراطية يتعرضان بشكل متكرر للتهديد بالقتل والهجوم من قبل النظام الإيراني على الأراضي الألمانية".

وفي تموز/ يوليو 2025، استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني لدى ألمانيا بعد اعتقال علي س. في الدنمارك.

وعندما وجهت الاتهامات للرجلين الشهر الماضي، رفضت السفارة الإيرانية في برلين في بيان ما وصفته بأنه "ادعاءات لا أساس لها من الصحة قُدمت بناء على طلب أعداء إيران".