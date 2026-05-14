للمرة السابعة.. الشيوخ الأميركي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في الحرب

واشنطن

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس (الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة)، محاولة جديدة من "الديمقراطيين"؛ لتقييد قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استخدام القوة العسكرية ضد إيران، رغم انضمام ثلاثة أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين لدعم القرار.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية أن اقتراح إحالة القرار من اللجنة فشل بفارق صوت واحد، بعدما صوّت 49 عضواً لصالحه مقابل 50 ضده.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول عن ولاية كنتاكي، وسوزان كولينز عن ولاية مين، وليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، إلى جانب غالبية الديمقراطيين، لصالح المضي قدماً في القرار، بينما كان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا العضو الديمقراطي الوحيد الذي صوّت ضده.

غير أن الجمهوريين في المجلس عرقلوا هذه الجهود، ونجحوا في رفض القرار للمرة السابعة.

وكانت موركوفسكي قد عارضت النسخ السابقة من الإجراء، لكنها أوضحت - للصحفيين - أنه بعد انتهاء المهلة الحاسمة البالغة 60 يوماً في وقت سابق من الشهر الجاري، كانت تتوقع الحصول على توضيحات إضافية من الإدارة الأميركية، إلا أن ذلك لم يحدث.

