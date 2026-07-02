لجنة إيرانية: 120 نائباً عراقياً دعوا إلى تشييع خامنئي في العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف أمين اللجنة الوطنية لتشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، علي أكبر بور جمشيديان، يوم الخميس، أن 120 نائباً في البرلمان العراقي وجهوا رسائل دعوا فيها إلى إقامة مراسم تشييع جثمان خامنئي في العراق، بالتزامن مع استعدادات رسمية لتنظيم مراسم استقبال يشارك فيها كبار المسؤولين العراقيين.

وقال بور جمشيديان، في حوار تلفزيوني، نقلته عنه قناة "العالم" الإيرانية، إن مراسم الاستقبال الرسمية لجثمان خامنئي وأفراد أسرته ستقام في أحد مطاري بغداد أو النجف، بحضور رئيس الوزراء العراقي وعدد من المسؤولين، مبيناً أن لجنة عراقية شُكلت بإشراف رئيس الوزراء للإشراف على الترتيبات، واصفاً مستوى التحضيرات بأنه "رفيع للغاية".

وأضاف أن أكثر من مليون شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة في مراسم التشييع داخل إيران، مشيراً إلى أن 120 نائباً عراقياً بعثوا برسائل دعوا فيها إلى تشييع الجثمان في العراق.

وأوضح أن مسؤولي العتبات المقدسة، ولجنة الأربعين، والمرجعية الدينية في العراق، أبدوا رغبتهم بالمشاركة في مراسيم التشييع، لافتاً إلى أن موافقة أسرة خامنئي وقيادة الثورة الإيرانية جاءت انطلاقاً من رغبة الراحل، الذي كان يتمنى، بحسب قوله، زيارة مدينتي كربلاء والنجف.

وأشار بور جمشيديان إلى أن مسؤولين من أكثر من 45 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ورجال دين، أعلنوا مشاركتهم في مراسم التشييع المقرر إقامتها يوم الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران.