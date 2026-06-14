لبنان: 3783 قتيلاً و11699 جريحاً منذ التصعيد الإسرائيلي

قصف إسرائيلي سابق في لبنان (أ ف ب)

شفق نيوز- بيروت

أعلنت السلطات الصحية في لبنان، عصر اليوم الأحد، مقتل 3783 شخصاً وجرح 11699 آخرين منذ التصعيد الإسرائيلي على البلاد في 2 آذار/ مارس.

وفي وقت سابق من اليوم، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، باستمرار عمليات البحث والإنقاذ في المكان المستهدف بغارة إسرائيلية في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.

واعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، أن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر أن الولايات المتحدة إما تفتقر إلى الإرادة للوفاء بالتزاماتها أو إلى القدرة على ذلك.

من جانبه، قال نائب قائد "مقر خاتم الأنبياء" في إيران، محمد جعفر أسدي، إن "جرائم إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت لن تمر دون رد"، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

ومع توعد القيادة العسكرية الإيرانية بالرد على قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن "عمليات الجيش تركز حالياً على لبنان".

كما شدد زامير في تصريحات، على أن القوات الإسرائيلية مستعدة ومتأهبة على كل الجبهات والساحات، مشيراً إلى أن الجيش سيعمق ضرباته ضد حزب الله في لبنان.

من جهته، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبراً أنها "لم يكن ينبغي أن تحدث"، ولا سيما في وقت باتت فيه الأطراف، بحسب قوله، قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

بدوره، أكد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغيست، أن الولايات المتحدة ما زالت على مسار توقيع اتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن المسألة لم تعد ما إذا كان الاتفاق سيُوقّع، بل متى سيتم ذلك.

وجاءت هذه المواقف، فيما كان يرتقب أن يتم توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين إيران وأميركا تنهي الحرب التي تفجرت في 28 شباط/ فبراير الماضي، وفق ما أعلن أمس الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

من جانب آخر، اشتكى لبنان، الأحد، إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في تهمتين تشملان استخدام مبيدات محظورة أثناء الحرب، واعتداءات على قرى وبلدات جنوبي لبنان أسفر بعضها عن مقتل ضابطين وجندي بالجيش اللبناني.

وليست هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها لبنان بشكاوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن اعتداءات تل أبيب، إذ سبق أن قدم شكاوى مماثلة حول خروقات وقف إطلاق النار وهجمات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.