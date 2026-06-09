لبنان: 3666 قتيلاً و11321 مصاباً منذ التصعيد الإسرائيلي

غارة إسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان اليوم (أ.ف.ب)

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عصر اليوم الثلاثاء، مقتل 3666 شخصاً وإصابة 11321 آخرين في التصعيد الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

هذا وقُتل 9 لبنانيين وأصيب 28 آخرون، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المساكن الشعبية في صور، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عمليات البحث ورفع الأنقاض للعثور على مفقودين.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية مع شن الطائرات والمدفعية غارات عنيفة على مدينة صور، إضافة إلى منطقة الخردلي على الجبل تحت قلعة الشقيف.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن "المواطن عماد ياسين (صاحب مزارع للدواجن) قتل في غارة استهدفته في مزرعته في بلدة عدشيت.

كما قتل الفتى أسامة حسن الخالد (16 عاماً) في غارة لمسيّرة استهدفته أمام منزله في حي الشريفة في بلدة حبوش.

وشنت مسيّرة غارة فجراً، على حي المرج في بلدة كفررمان، ما أدى إلى سقوط قتيلين.

وأغار الطيران الإسرائيلي صباحاً على مدينة النبطية، وكفرصير في وقت تعرضت بلدة جبشيت لقصف مدفعي متقطع.

من جهته، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف قوة مدرّعة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم من بلدة البيّاضة باتجاه بلدة بيوت السيّاد تحت غطاء ناري كثيف، بصليات صاروخيّة متتالية، وأنه "أجبرها على الانسحاب".

في المقابل، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، بمواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله.

وقال كاتس، في بيان: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل في لبنان ضد حزب الله، مضيفاً أنه سيضرب ضاحية بيروت الجنوبية رداً على كل هجوم على شمال إسرائيل.

وتتمسك إيران بأن يكون وقف الحرب في لبنان جزءاً من التفاهم الذي تريد التوصل اليه مع واشنطن، بينما تريد إسرائيل فصل المسارين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت للمرة الأولى وقفاً لاتفاق النار بين لبنان وإسرائيل اعتباراً من 17 نيسان/ أبريل الماضي، لكنه لم يغيّر في أرض الواقع، ويتبادل الحزب وإسرائيل الاتهام بخرقه يومياً.