لبنان: 3468 قتيلاً و10577 جريحاً منذ التصعيد الإسرائيلي

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الثلاثاء، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للتصعيد الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/ مارس 2026 إلى 3468 قتيلاً و10577 جريحاً

وكانت الصحة اللبنانية قد أعلنت الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مستشفى جبل عامل، بلغت أربعة قتلى، و127 جريحاً بينهم 37 من الطاقم الطبي.

وفي الساق أيضاً، أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر، أن المنظمة وثّقت 190 هجوماً للجيش الإسرائيلي استهدفت الخدمات الصحية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وإلى الجانب الدبلوماسي، تستضيف وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وسط تفاؤل لبناني بنتائج المباحثات، واستمرار للغارات الإسرائيلية رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب "تفاهماً لوقف إطلاق النار".

وقال الرئيس الأميركي، يوم أمس الاثنين، إنه أجرى "اتصالاً مثمراً للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه "لن تكون هناك قوات متجهة إلى بيروت"، وأن أي قوات كانت في طريقها "جرى إرجاعها بالفعل".

وينص وقف إطلاق النار الجزئي الذي أعلنه لبنان، ⁠أمس الاثنين، على أن تتوقف إسرائيل عن شن غارات على العاصمة وضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، وأن يتوقف الأخير عن مهاجمة إسرائيل.

وأدت حرب إيران إلى فتح صراع مفتوح في لبنان، حيث تشن إسرائيل منذ أسابيع هجمات مدمرة تقول إنها تستهدف حزب الله.

وأدت الهجمات إلى مقتل وإصابة الآلاف ونزوح مئات الآلاف في لبنان، بينما نفذت إسرائيل أعمق ⁠توغل لها في الأراضي اللبنانية منذ 25 عاماً.