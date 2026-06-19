لبنان.. 16 قتيلاً إثر ضربات إسرائيلية جديدة

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام، يوم الجمعة، بأن إسرائيل شنت غارات جوية وقصفا مدفعيا عنيفا على النبطية وقراها في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت مجازر متعددة فجر اليوم في بلدات الشرقية، حاروف، وكفرصير بقضاء النبطية".

وأضافت: "فقد استهدفت الغارات الجوية التي شُنت بعد منتصف الليل منازل مأهولة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى والمفقودين".

وتابعت: "وفي تمام الساعة الثانية وعشر دقائق تقريبا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة النبطية، وبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، وطال القصف مرتفعات الريحان".

وأوضحت: "وعند الثالثة فجرا تقريبا، أغار الطيران على دفعتين شملت منطقة كفرجوز - النبطية، وحي الجامعات في مدينة النبطية، وحي البيدر في حاروف، حيث أُبلغ عن سقوط 8 قتلى".

وأشارت إلى أن هذه الغارات تلتها ضربات أخرى استهدفت منطقة الأشعمية الفاصلة بين بلدتي الشرقية والدوير، مما أدى إلى تدمير منزل وسقوط 4 قتلى، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على حي الراهبات في مدينة النبطية.

أما في بلدة كفرصير، فقد أسفرت غارة إسرائيلية عن سقوط 3 قتلى، في حين تعرضت بلدة القصيبة عند الرابعة فجرا تقريبا لغارة جوية تزامنت مع قصف مدفعي على أطراف كفرصير والقصيبة، تبعها شن غارات على بلدتي كفردجال وكفرتبنيت، وفقاً للوكالة.

وأكدت: "وفي حوالي الساعة الخامسة فجرا، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير، مما أسفر عن سقوط قتيل وجريح، كما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات جوية بواسطة طائرات مسيّرة، ترافقت مع قصف مدفعي عنيف على البلدة".

وختمت الوكالة حديثها بالقول: "وعند الخامسة والربع فجرا تقريبا، شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة عدشيت، أعقبها أخرى على منطقة كفرجوز - النبطية وبلدة تول، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي المركز على بلدة جبشيت".