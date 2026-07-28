لبنان يوقف شاباً سرق والده لتمويل "داعش" في سوريا

شفق نيوز – بيروت

أفاد مصدر قضائي لبناني، يوم الثلاثاء، بتوقيف شاب سرق نحو 400 ألف دولار أميركي من خزنة والده، بعدما كشفت التحقيقات أنه حوّل الأموال إلى تنظيم “داعش” في سوريا.

وأوضح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن التحقيقات أظهرت أن الموقوف ينتمي إلى خلية تنشط بين لبنان وسوريا، تضم ثلاثة أشخاص موقوفين أساساً في سجن القبة بمدينة طرابلس، كانوا يتولون التنسيق مع التنظيم داخل سوريا، إضافة إلى شخصين آخرين يُرجّح أنهما فرا إلى الأراضي السورية.

وبحسب المصدر، كانت الخلية تتولى تمويل تنظيم "داعش"، بهدف تنفيذ أعمال إرهابية في سوريا ولبنان.

ويأتي ذلك في إطار ملاحقة السلطات اللبنانية لخلايا التنظيم، بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي، خلال شهر تموز/ يوليو الجاري، توقيف قيادي في "داعش"، كان يتولى مسؤولية مناطق جنوب ووسط سوريا، فيما كان الجيش اللبناني قد أعلن، العام الماضي، توقيف قائد التنظيم في لبنان.

وخاض تنظيم "داعش"، وجماعات متشددة موالية له معارك مع الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، كما نفذ سلسلة تفجيرات استهدفت حزب الله خلال ذروة تمدده في سوريا والعراق عام 2014، قبل أن يُهزم عسكرياً في العراق، ثم في سوريا عام 2019.

ورغم خسارته مناطق سيطرته، ما يزال التنظيم يحتفظ بخلايا تنشط في البادية السورية، حيث يواصل تنفيذ هجمات متفرقة بين الحين والآخر.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، توقيف عدد من عناصر تنظيم "داعش"، في مدينة حلب وريفها، فيما كانت السلطات السورية قد أعلنت، في وقت سابق، تفكيك خلية تابعة للتنظيم متورطة في تفجيرين وقعا في دمشق خلال الشهر الجاري.