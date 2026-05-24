لبنان يعلن حصيلة جديدة للتصعيد وإسرائيل تحذر من الاتفاق الإيراني

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار/مارس الماضي حتى 24 أيار/مايو الجاري إلى 3151 قتيلاً و9571 جريحاً.

ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات في جنوب وشرق لبنان، بينها يحمر الشقيف، جبشيت، النميرية، علي الطاهر، الصرفند، إضافة إلى استهداف دراجة نارية في جبشيت وديرقانون النهر.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بإصابة جندي في الجيش اللبناني بجروح خطرة جراء غارة إسرائيلية في بلدة تبنين جنوبي البلاد، فيما شملت الغارات أيضاً أنصار والخرايب والزرارية وكفرا وصير الغربية، إلى جانب غارة بين سحمر ولبايا في البقاع الغربي.

وفي تطور آخر، شنت طائرة مسيّرة غارة على بلدة البازورية في قضاء صور ما أدى إلى سقوط ضحية وجريحين، فيما استهدفت غارة محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في تول – النبطية، وغارة أخرى مدينة النبطية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

كما استهدفت غارة سيارة في بلدة زفتا أدت إلى سقوط ضحية وإصابة والده بجروح خطيرة، إضافة إلى غارة استهدفت مجموعة شبان في محيط بلدة الدوير، ما أدى إلى سقوط ضحية سوري الجنسية وجرح 3 آخرين.

وانتشلت فرق الدفاع المدني 3 جثث من منزل استُهدف في منطقة التفاحية ببلدة صريفا في قضاء صور، فيما تعرض السوق التجاري في مدينة النبطية لغارة مماثلة، إلى جانب غارات على بلدات عدة بينها قاعقعية الجسر وزوطر الشرقية وكفرا والغندورية.

وفي الجنوب أيضاً، أسفرت غارة على بلدة طورا عن سقوط ضحية وإصابتين، فيما أدى استهداف بلدة صير الغربية إلى مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال ونساء.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان وبلدة رشاف، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استهداف آلية عسكرية بمسيّرة تابعة للحزب وسقوط إصابات.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مسار تحت الأرض تابع لحزب الله في منطقة جبل روس، في حين أفادت تقارير إسرائيلية بمقتل وإصابة عناصر من الحزب خلال الأيام الأخيرة.

سياسياً، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين تحذيرات من أن أي اتفاق مع إيران بصيغته الحالية سيكون "كارثة على إسرائيل"، معتبرين أنه سيمنح طهران هامشاً اقتصادياً وعسكرياً أوسع.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملف التفاهمات مع إيران، مؤكداً ضرورة أن يفضي أي اتفاق نهائي إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني" عبر تفكيك منشآت التخصيب وإخراج المواد النووية المخصبة.