لبنان يعلن حصيلة جديدة للتصعيد الإسرائيلي ونتنياهو يزور خط المواجهة

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عصر اليوم الخميس، مقتل 3526 شخصاً وإصابة 10733 آخرين منذ بدء الهجمات الاسرائيلية على لبنان في 2 آذار/ مارس الماضي، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في واشنطن.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مستوطنات شمال إسرائيل وعقد اجتماعاً مع رؤساء السلطات المحلية.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים מפגש עם ראשי רשויות מהצפון הביקור מגיע לאחר שבמהלך הלילה הכריזו ארה"ב, ישראל ולבנון על הפסקת אש בצפוןבמסגרת הביקור, רה"מ גם מסייר באזור. במפגש נוכחים ראשי רשויות קו העימות 📸: חדשות 14 pic.twitter.com/gegUpDPvNJ — C14 (@C14_news) June 4, 2026

وبحسب "القناة 14 الاسرائيلية"، جال نتنياهو على طول خط المواجهة على الحدود مع لبنان.

من جهته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير: "ملتزمون بخلق واقع أمني أفضل لبلدات الشمال على المدى الطويل"، مؤكداً أنّ "تركيزنا منصب على الحدود الشمالية، ونحن في حالة تأهّب على مستويات متعددة".

وأضاف زامير أنّ "الجزء الأكبر من قدرات وإمكانات الجيش الإسرائيلي موجود في الساحة الشمالية، وأضعفنا حزب الله الذي يُعد مركز الثقل الإيراني".

وتزامناً، أفادت "القناة 12 الإسرائيلية" بدوي صفارات الإنذار ثلاث مرات في شلومي بالجليل الغربي، بعد لحظات من مغادرة نتنياهو المنطقة.