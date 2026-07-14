لبنان وإسرائيل يستأنفان محادثات روما وسط آمال حذرة

شفق نيوز- روما

استأنف لبنان وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، محادثاتهما في العاصمة الإيطالية روما، في إطار الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط آمال لبنانية بإحراز تقدم نحو انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب البلاد.

وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بعد تحركات دبلوماسية تقودها واشنطن منذ تجدد الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في الثاني من آذار/مارس، واستمرت رغم اعتراضات حزب الله، الذي يرى أن الضغط الإيراني على الولايات المتحدة هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وضمان الانسحاب الإسرائيلي.

وطالبت إيران بأن يكون إنهاء الحرب في لبنان جزءاً من مذكرة التفاهم المؤقتة التي وقعتها مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلا أن تجدد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي أدى إلى زعزعة هذا الاتفاق.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على ما تصفه بـ"منطقة عازلة" تمتد لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود، فيما تقول تل أبيب إن هذه المنطقة ضرورية لحماية المستوطنات الشمالية من هجمات "حزب الله".

وكان اجتماع عقد في واشنطن في 26 حزيران/يونيو الماضي قد أسفر عن اتفاق يقضي بإنهاء الصراع في لبنان، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة واضحة إلى "حزب الله"، مع نشر القوات اللبنانية في الجنوب، والبدء بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.