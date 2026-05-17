لبنان.. إنذار إسرائيلي بإخلاء 5 بلدات جديدة وغارات مكثفة ترفع حصيلة الضحايا

شفق نيوز- بيروت

وجه الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إنذارات لسكان خمس بلدات في جنوب لبنان، شملت سحمر (البقاع الغربي)، رومين، القصيبة (النبطية)، كفر حونة وبنعفول، مطالباً بإخلاء المنازل فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر نحو مناطق مفتوحة.

وبعد ظهر اليوم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من بلدات جنوب لبنان، عقب إنذارات مماثلة صدرت لسكان المروانية، أرزي، البابلية والبيسارية، دعتهم إلى الإخلاء الفوري.

واستهدفت الغارات بلدات البيسارية (مرتين)، طيرفلسيه، صديقين، معروب ودبعال، إضافة إلى غارة على بلدة دبين في قضاء مرجعيون، وأخرى على الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف، فيما سُجل تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء عدد من البلدات الجنوبية.

وأفادت معلومات أولية بوقوع إصابات في بلدة طيرفلسيه، في حين واصل الطيران الإسرائيلي تنفيذ غارات على المروانية، شوكين وجبشيت.

في المقابل، يواصل حزب الله الإعلان عن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وداخل إسرائيل، قائلاً إنها تأتي رداً على الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة، فيما أعلن تنفيذ عمليات ضد قوات إسرائيلية في مناطق حدودية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح الأحد، إن إسرائيل "تقوم بالكثير في جنوب لبنان وتسيطر على مناطق وتعمل على تطهيرها"، مشيراً إلى جهود لمعالجة ما وصفه بتهديد الطائرات المسيّرة.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ بدء الحرب في 2 آذار/مارس الماضي عن مقتل 2988 شخصاً في لبنان، وإصابة 9210 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

ومنذ وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات تقول إنها تستهدف حزب الله، إلى جانب عمليات نسف وتدمير في مناطق حدودية، مع استمرار إنذارات الإخلاء التي تمتد أحياناً إلى مناطق بعيدة عن الخط الحدودي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخراً تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً بعد مباحثات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، في حين يرفض حزب الله المفاوضات المباشرة بين الجانبين.