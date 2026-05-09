لبنان.. غارات إسرائيلية متواصلة وقصف مدفعي على الجنوب

شفق نيوز- بيروت

كثّف الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة جنوبي لبنان، مستهدفاً عدداً من البلدات في محافظتي النبطية وصور.

وأفادت وسائل إعلام، بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وحاروف جنوبي لبنان.

وأضافت أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا أطراف بلدتي كفرا وحداثا، فيما شهدت بلدة النبطية الفوقا ثلاث غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة برج رحال، أعقبتها غارة أخرى على بلدة المنصوري في قضاء صور.

كما طالت الغارات الإسرائيلية بلدة أرنون وأطراف مدينة النبطية، إلى جانب استهداف بلدتي كفررمان ومجدل سلم بغارات جوية أخرى.

وفي وقت لاحق، أفاد مراسلون صحفيون، بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أرزون، تلتها غارة أخرى على بلدة جناتا جنوبي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي، وجه صباح السبت، إنذاراً عاجلاً بالإخلاء لسكان 9 بلدات في جنوبي لبنان والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، وذلك بالتزامن مع ضربات جوية تنفذ هناك منذ ساعات.

وشمل تحذير الجيش الإسرائيلي، سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: طير دبّا، العباسية، برج رحال، معروب، باريش، أرزون، جنّاتا (صور)، الزرارية، عين بعال.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي: "يتم تنفيذ هجمات في جنوبي لبنان في ضوء خروق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في عدة مناطق بلبنان، خلال 24 ساعة الماضية.