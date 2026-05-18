لبنان.. غارات إسرائيلية متواصلة وحزب الله يستهدف مواقع وآليات بالمسيّرات

شفق نيوز- بيروت

شهد جنوب لبنان، يوم الاثنين، تصعيداً ميدانياً متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، تخللته غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق عدة، مقابل هجمات أعلن الحزب تنفيذها بواسطة المسيّرات والصواريخ.

وأفادت وسائل إعلام عربية، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات استهدفت مناطق في قضاء صور، ومحيط بلدات عين بعال، حاروف، دير عامص، حناويه، ودبعال جنوبي لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله، في بيانات متفرقة، استهداف منصة للقبة الحديدية التابعة للجيش الإسرائيلي في معسكر "غابات الجليل" بواسطة مسيّرة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلن الحزب استهداف آلية اتصالات إسرائيلية عند خلة راج في بلدة دير سريان، إضافة إلى جرافة إسرائيلية عند مجرى النهر في أطراف البلدة نفسها، بواسطة طائرات مسيّرة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في منطقة الجليل الأعلى، فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "مسيّرة مفخخة سقطت في الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان دون تفعيل صفارات الإنذار".

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخاً أطلق من جنوب لبنان، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة.

ومنذ وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات تقول إنها تستهدف حزب الله، إلى جانب عمليات نسف وتدمير في مناطق حدودية، مع استمرار إنذارات الإخلاء التي تمتد أحياناً إلى مناطق بعيدة عن الخط الحدودي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخراً تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً بعد مباحثات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، في حين يرفض حزب الله المفاوضات المباشرة بين الجانبين.