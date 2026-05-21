لبنان.. أضرار الحرب تصل إلى 20 مليار دولار

أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر، يوم الخميس، أن الأضرار على لبنان منذ بدء الحرب، تقدر بما يصل إلى 20 مليار دولار.

وقال جابر لوكالة "رويترز"، إن "أضرار الحرب على لبنان تُقدّر بما يصل إلى 20 مليار دولار ومن المتوقع انكماش الاقتصاد اللبناني من 7 إلى 10٪ هذا العام بسبب الحرب".

وفي وقت سابق خلال شهر أيار/مايو الجاري، قال جابر إن الحكومة اللبنانية تعمل بحكمة لعبور المرحلة الاقتصادية الصعبة، مع تمسكها بسياسة الاستقرار النقدي والمالي رغم التحديات.

وشدد على أن ضريبة البنزين ستبقى قائمة، محذراً من أن إلغائها قد يؤدي إلى تفاقم عجز الخزينة وزيادة الضغوط على المالية العامة.

كما أكد أن الحكومة تمضي قدماً في تحديث الإدارة المالية ومواكبة التطورات الإقليمية، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.